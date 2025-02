Documentaire

Au Texas, le rodéo fait figure d’institution. Immersion aux côtés de trois adolescentes adeptes de cette discipline sportive spectaculaire, constitutive de l’identité texane.

Face caméra, trois jeunes filles se préparent. Bien que leur âge diffère, de 9 à 15 ans, leur quotidien est à l’image de celui de nombreuses adolescentes texanes. Dans l’État, la pratique du rodéo confine à la religion. On le regarde à la télévision, on le pratique en famille et on parcourt sans hésiter des milliers de kilomètres les week-ends, en vacances ou en rognant sur le temps scolaire pour assister aux compétitions. Jessi, Shelby et Naia en ont fait un sacerdoce. Toutes vivent leur passion du rodéo selon le même credo, formulé par Jessi : « Ce n’est pas seulement ce que je fais, mais ce que je suis. » À 15 ans, Jessi a plusieurs dizaines de victoires à son actif et se voit courtisée par les grandes universités de l’État, pour un parcours académique sportif. À 12 ans, Shelby est l’une des rares jeunes filles à avoir choisi le bull riding, qui abîme son corps et met son mental à rude épreuve. Naia, elle, montre des dispositions étonnantes pour le goat tying, malgré son jeune âge.

Plaisir et douleur

Le quotidien des trois jeunes filles, suivies sans commentaire par Justine Morvan et Kévin Nogues, dessine les contours d’une communauté texane profondément ancrée dans la culture du rodéo. Dans le plaisir comme la douleur, la persévérance des jeunes athlètes traduit un attachement identitaire au folklore texan, qui n’est pas dénué de qualités émancipatrices. Car une fois l’art ancestral maîtrisé, les images de ces jeunes femmes lancées au galop dans la poussière ou se remettant en selle sur le dos de taureaux furieux inspirent un sentiment de très grande liberté.

Documentaire de Justine Morvan et Kévin Noguès (France, 2022, 57mn)

Disponible jusqu’au 16/05/2025