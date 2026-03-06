Les exploits des sportifs font la Une des journaux partout dans le monde. Mais derrière la performance se trouve souvent un homme de l’ombre, l’entraîneur. La passion, c’est ce qui anime les sept entraîneurs choisis par le réalisateur.
De grands noms du sport comme Carlo Ancelotti, ancien coach du PSG et du Real Madrid, Philippe Lucas, le mentor de Laure Manaudou, Toni Nadal, l’oncle de Rafael Nadal, Claude Onesta, à la tête de l’équipe de France de handball, et Graham Henry, le sélectionneur des All Blacks champions du monde en 2011 contre la France en finale.
Les noms des deux derniers ont moins de résonnance (Huang Yubin, entraîneur de l’équipe chinoise de gymnastique, et Colm O’Connell, coach des coureurs de fond kenyans), mais leur histoire mérite le détour.

Un documentaire de Manuel Herrero