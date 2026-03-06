Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’athlète Hybride le plus complet de France – Thomas Fry Découvrez le parcours inspirant de Tomas, depuis ses débuts difficiles en sport jusqu’à sa détermination inébranlable à exceller. Tomas...

Podcast Wilma Rudolph ne devait plus marcher, elle est devenue la plus rapide du monde Wilma Rudolph est la première Américaine triple médaillée d’or sur une édition des Jeux. En 1960, elle fut la...

Documentaire Ninja, le sport qui passionne les Européens Grimper, sauter, se balancer d’une barre à l’autre sans toucher le sol pour boucler un parcours d’obstacles indoor… Né...

Documentaire L’INSEP, notre usine à champion Portrait de l’INSEP, l’école du sport de haut niveau, au travers de 3 jeunes prodiges du sport : Margaux...

Podcast Marcel Cerdan, légende vivante et mythe immortel Fauché en pleine gloire à 33 ans dans un accident d’avion, Marcel Cerdan n’est pas seulement le plus grand...

Podcast Faire l’amour est-il un sport ? Se demander si faire l’amour est un sport peut sembler provocateur, mais c’est une interrogation légitime lorsqu’on considère l’implication...

Article Reprise de la course à pied : comment éviter les blessures La reprise de la course à pied est une démarche qui allie souvent enthousiasme débordant et risques physiologiques sous-estimés....

Documentaire Le grand chelem des Brûleurs de Loups 4 titres en une seule saison. Les Brûleurs de Loups ont réussi un quadruplé inédit en 2009. Ce documentaire...

Documentaire Les rebelles de l’Atlas A l’origine, la fantasia ou la tbourida est plutôt une affaire d’hommes puisqu’il s’agit d’une technique de guerre développée...

Documentaire Aurélien Routens au Chili Partez à l’aventure au Chili avec le snowboadeur français Aurélien Routens dans le cadre du nouvel épisode de sa...

Podcast Le seul homme qui a gravi l’Everest et terminé le Vendée Globe Dans cet épisode, Maxime Sorel, premier et seul homme à avoir accompli le « double Everest » – sur...

Documentaire Coach à domicile pour du sport sur mesure Aurélien, 26 ans, est prof de sport diplômé et coach à domicile. Sa mission, offrir à chacun un cours...

Documentaire Ring Ring met en scène un boxeur thai ou un Nak Muay sur le devant du Ring, en montrant ses...

Documentaire Têtes au foot et lésions cérébrales Têtes au foot et lésions cérébrales – 36.9° Le football est le sport le plus pratiqué au monde et...

Documentaire Enquêtes de foot : au royaume du tout puissant C’est pendant toute la semaine qui a précédé la finale retour de la Ligue des Champions face à l’USM...

Documentaire Le vélo électrique, solution miracle ? C’est la ruée sur le vélo à assistance électrique et les prix grimpent. L’engin aurait toutes les vertus :...

Documentaire Kentin Mahé Karambolage s’intéresse au handball. Nous avons rencontré le handballeur le plus allemand de l’équipe de France : Kentin Mahé.