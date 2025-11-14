Ressources Dans la même catégorie

Conférence Sport et santé : préparations physique et mentale Dans le domaine du sport et de la santé, la préparation physique et la préparation mentale fonctionnent comme deux...

Podcast 2 ans pour aller aux Championnats du monde Ironman Ancien banquier d’affaires, il rejoint un accélérateur de startups, puis, par la suite, fait la rencontre de Xavier Niel...

Documentaire Des entraînements commandos pour retrouver la ligne Inspiré des « boot camps » à l’américaine, le concept débarque en France. Des exercices plus longs, pas de...

Article Comment favoriser la récupération musculaire après le sport grâce à des méthodes naturelles Après un effort intense, la récupération est souvent la grande oubliée de l’entraînement.Pourtant, c’est elle qui permet au corps...

Documentaire Venus & Serena : ces icônes que l’Amérique ne voulait pas voir Les sœurs Venus et Serena Williams, championnes issues du ghetto, ont bouleversé les codes du tennis jusqu’à devenir des...

Documentaire Base-jump : un saut impressionnant depuis les montagnes norvégiennes Ces aventuriers de l’extrême traversent les nuages comme des oiseaux et savourent chaque instant de cette expérience aussi mémorable...

Article L’histoire du rugby Le rugby est un sport collectif captivant qui voit deux équipes s’affronter dans une lutte pour prendre possession d’un...

Documentaire Aventurier et ancien champion d’avirons, Emile se la coule douce Emile Clerc est un jeune octogénaire au mille et une vie. Pécheur professionnel sur le Lac Léman durant 32...

Documentaire Enquêtes de foot : au royaume du tout puissant C’est pendant toute la semaine qui a précédé la finale retour de la Ligue des Champions face à l’USM...

Article Découvrez cinq exercices de musculation essentiels et simplissimes La musculation est une activité physique qui peut sembler intimidante pour les débutants. Cependant, elle ne nécessite pas toujours...

Documentaire Ils se baignent en hiver Je vous propose de découvrir une activité sportive insolite en France. Vous avez du sûrement le voir pendant les...

Documentaire L’histoire du tennis avec Borg, Connors, Agassi et Navratilova Au travers des plus grands champions, Bjorn Borg, Jimmy Connors, Andre Agassi et Martina Navratilova, vous suivrez l’évolution technique...

Documentaire Griezmann, l’altruiste C’est par son jeu désintéressé et au service du collectif qu’Antoine Griezmann s’est fait une place dans l’histoire de...

Documentaire Kawaishi Mikinosuke – Le père du judo français Découvrez l’histoire du père du Judo français, Kawaishi Mikinosuke. Nous allons donc parler de la naissance du Judo en...

Article Le tir sportif, discipline mal connue Le tir sportif est une discipline qui rapporte le plus de médailles à la France lors des Jeux Olympiques....

Documentaire Triathlon de Deauville, une aventure humaine avant tout Plongez dans l’histoire du Triathlon Deauville Normandie comme vous ne l’avez jamais vu. Prenez 57 minutes pour visionner le...

Documentaire Tout pour Rio – Kevin Mayer A 6 mois des Jeux Olympiques de Rio, Kevin Mayer vous plonge dans sa préparation qui vise à le...

Documentaire La voie du petit dragon Plongée dans le microcosme des grimpeurs, ces hommes et ces femmes qui ont l’escalade dans le sang. En Afrique...