Loin des salles de fitness et des programmes de remise en forme onéreux, des jeunes sportifs se musclent en plein air. Issus de quartiers défavorisés, ces athlètes de la rue atteignent des résultats impressionnants en quelques mois. Cette nouvelle discipline, le « street work out » ne requiert aucun investissement financier et peut se pratiquer n’importe où.