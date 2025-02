Documentaire

Un mois de marche, 600 kilomètres parcourus, 30 000 mètres de dénivelé : la Grande Traversée des Alpes est une épreuve physique et mentale qui transforme ceux qui s’y aventurent. Dix randonneurs, aux profils et aux histoires de vie contrastées, se lancent dans ce défi, du Léman à la Méditerranée, entre dépassement de soi et instants de complicité. Entre sommets mythiques et vallées escarpées, ils affrontent l’épuisement, les blessures et les doutes, mais aussi l’émerveillement face à la beauté brute de la montagne.

Au fil des jours, les masques tombent, révélant des parcours de résilience : Christophe, miraculé d’un accident d’alpinisme, Aurélia, survivante d’une maladie invalidante, Barbara, en quête d’un nouveau départ. Chaque pas devient une épreuve, chaque sommet une victoire. Plus qu’une traversée géographique, cette aventure humaine est une quête intime, où la marche devient un moyen d’exorciser le passé et de réapprendre à avancer, ensemble.

Réalisation : Benoît Aymond & Pierre-Antoine Hiroz