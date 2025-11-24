Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du monde d’apnée libre : -214 mètres! Le réalisateur anglais, Alexander Abela également apnéiste l’a suivi pendant de nombreux mois dans ses entrainements et compétitions internationales en Grèce et aux Bahamas. Pour atteindre ces extrêmes profondeurs, Herbert s’inspire des techniques de respiration des mammifères marins tout en s’imposant des heures d’entrainement quotidien. En osmose avec le monde subaquatique bien plus que les records il cherche à dépasser les limites de l’Homme. Son rêve, dépasser les -300 mètres!