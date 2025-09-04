Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils vont courir la course la plus difficile de France L’histoire de Cyrille Jeancler, bénévole dans un centre pour demandeurs d’asile à Annecy, qui a décidé de créer une...

Podcast Escalade : peur sur la ville Depuis qu’il est enfant, Alexis n’a qu’une seule obsession : grimper des gratte-ciel en free solo, c’est-à-dire à mains...

Article Comment préparer un semi-marathon ? Courir un semi-marathon est un défi sportif passionnant, nécessitant un entraînement rigoureux et une bonne préparation mentale. Que vous...

Podcast UTMB : la course à pied qui a révolutionné le trail Lancé en 2003, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est rapidement devenu une épreuve incontournable dans le monde de l’ultra-trail. Avec...

Article Comment installer un ring de boxe ? Installer un ring de boxe demande de la méthode, de l’organisation et une certaine rigueur, car il s’agit d’une...

Documentaire C’est une course à pied inhumaine Il crée la course la plus dure du monde

Podcast Un jour sans fin Le breton Guirec Soudée s’est rapidement démarqué en bouclant avec sa poule Monique un tour du monde par les...

Article Skateboards électriques : lequel est fait pour vous ? Après les véhicules électriques et les trottinettes électriques, la dernière avancée technologique concerne le skateboard électrique. Très ressemblant à...

Documentaire Les vieux du stade Jouer au bridge au coin du feu, très peu pour eux ! A plus de 80 ans, Jean Onillon...

Podcast La véritable histoire d’Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva, icône intemporelle du sport automobile, demeure un pilote dont l’empreinte reste gravée dans l’histoire de...

Documentaire A l’assaut du Cap Horn Cap Horn, le point le plus au sud de l’Amérique du Sud est un passage crainte et respecté par...

Documentaire Être un bon grimpeur ne suffit pas pour dompter l’Everest La réussite de l’ascension de l’Everest ne dépend pas seulement des compétences athlétiques, mais surtout de la forme cardiovasculaire...

Conférence L’apnée, voyage dans les profondeurs de la Terre Prodige de l’apnée, multiple recordman du monde, Guillaume Nery était de passage à l’Université de Lausanne pour nous embarquer...

Documentaire La dure vie de bodybuildeuse L’épisode « Toujours Plus Fort » de Vie Presque Ordinaire se concentre sur Becca Swanson, une powerlifteuse en Angleterre, considérée comme...

Documentaire Les légendes de Premier League – Thierry Henry Thierry Henry, né le 17 août 1977 aux Ulis (France), est un footballeur international français qui évolue au poste...

Documentaire Retour sur la carrière de Juan Mata Juan Manuel Mata García dit Juan Mata, né le 28 avril 1988 à Burgos, est un footballeur international espagnol...

Documentaire Toutes musclées Pour les femmes, longtemps interdites de pratiquer le sport, ou à certaines conditions, c’est une incontestable conquête, arrachée de...

Podcast Comment faire le GR20 en autonomie ? Nous allons parler du GR20 avec Mathieu Blanchard, un athlète de haut niveau. Mathieu nous partage ses conseils pour...