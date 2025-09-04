Dans ce deuxième épisode des Grands Récits d’Eurosport, retrouve l’histoire de Lilian Thuram. Le mercredi 8 juillet 1998, sa vie et sa carrière basculaient dans une autre dimension. Ce soir-là, il est devenu un autre. Un doublé en demi-finale de la Coupe du monde face à la Croatie l’a propulsé dans une autre dimension. Sans qu’il ne comprenne comment ni pourquoi.