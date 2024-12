Documentaire

L’épopée des premiers Grands Prix de 1949 jusqu’à la victoire d’Agostini. L’épopée des premiers grand prix de 1949 jusqu’à la victoire d’Agostini au Nürburgring en 1976.Le monde de la course de moto a connu de très nombreuses machines originales mais rares sont celles qui peuvent rivaliser en caractère et en performances avec les fabuleuses italiennes des années 50 et 60.Les noms de Moto Guzzi, Gilera et MV Agusta évoquent immédiatement les jours glorieux d’une domination italienne qui débuta dès la création des Grands prix moto en 1949 jusque 1976. ce programme très complet retarce les années inoubliables des stars : Duke- Surtees- Agostini- Liberati- Masetti, Hailwood, Flocking , Ambrosini …