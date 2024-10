Podcast

Il a été sportif de haut niveau, créé la revue « Sport et Vie », Denis Riché, nutritionniste spécialisé dans le sport, est aussi l’auteur de nombreux livres dont le dernier « Comment le microbiote gouverne notre cerveau ». Ce spécialiste de la micronutrition nous éclaire sur l’alimentation la plus adaptée lorsque l’on est sportif de haut niveau ou simple amateur. Peut-on être sportif et végétarien ? Telle sera la question à laquelle ce spécialiste apportera un éclairage complet et scientifique.