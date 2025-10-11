Documentaire

Cindy, Roland, Seni et Christian partagent une passion commune, la plongée en apnée qu’ils pratiquent entre autres dans les lacs suisses de Suisse Romande.

Tour à tour, ils nous font découvrir les profondeurs du lac de Neuchâtel, du lac Leman, du lac Lioson et du Rhône.

Roland est pépiniériste de métier et détient un record de plongée no limit de 80 mètres dans le lac de Neuchâtel qu’il a réalisé il y a 40 ans. Depuis, l’apnée est devenue un mode de vie, une façon de se découvrir soi-même.

Cindy, quant à elle, en a fait son travail : elle est sirène professionnelle et a ouvert une école de sirènes. Mais plus qu’un métier, l’apnée lui permet d’être en connexion avec la nature.

Pour Seni, cette pratique qui rythme sa vie au fil des saisons, que ce soit dans les mers chaudes en hiver ou dans les lacs en été est avant tout un chemin de progression personnelle.

Christian, après avoir été plusieurs fois champion du monde, s’adonne désormais à cette activité par plaisir et est devenu entraîneur d’autres athlètes. Au-delà de la performance, l’apnée lui apporte plus de sérénité dans sa vie de tous les jours.

Au fil de leurs explorations des fonds lacustres, ils nous révèlent une part plus intime d’eux-mêmes. L’apnée est pour eux bien plus qu’un sport, c’est devenu un mode de vie.

Un reportage de Sandra Hebler.