Documentaire



En Polynésie française, sur la presqu’île de Tahiti, à la fin de la route, il existe un endroit encore sauvage et préservé : Teahupoo. Ici, la puissance démesurée du Pacifique Sud érige un mur liquide et envoie ses déferlantes se fracasser sur la barrière de corail. La mythique vague de Teahupoo aux dimensions effrayantes, dévoile sa ligne parfaite et fait rêver les chasseurs de vagues de la Planète. Chaque spot de surf dans le monde possède son ange gardien, capable de déchiffrer la vague dans toutes les conditions. Ici, le spécialiste, c’est Raimana Van Bastolaer, le surfeur de légende et indispensable chef d’orchestre qui guide les riders dans le bon tempo.

Pendant la Tahiti Pro, étape incontournable du championnat du monde de surf masculin, l’enfant du pays conseille l’élite de la discipline, comme le champion Jérémy Florès. Lors de free sessions ou pour coordonner les cascades d’un film de cinéma, c’est toujours à l’expertise de Raimana qu’on fait appel. Chaque grosse houle l’attire sur le spot comme un aimant. Il expose son surf, médiatise la vague et impose son style. À Lemoore, en Californie, Raimana prend une part active dans l’avenir du surf business. Il a suivi son ami, la légende Kelly Slater, au Surf Ranch qui dispose d’une vague artificielle parfaite, perdue dans un désert de poussière. Waterman accompli, Raimana joue aussi le rôle de passeur de mémoire auprès d’une jeune génération tahitienne prometteuse, en quête de liberté et de sensations fortes à laquelle il transmet son immense respect pour l’océan.

Réalisateur : Mélissa CONSTANTINOVITCH