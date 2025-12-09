L’équipe de football anglaise est surnommée « Les Three Lions » en référence à l’emblème national de l’Angleterre, qui représente trois...
En 2009, Paul et son frère visitent le Vietnam pendant quelques semaines, en espérant passer un séjour dans le...
Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du...
Pour s’entraîner à la survie, Phil Breslin se forme au maniement du bâton de combat avec un maître de...
Se lancer dans la musculation est une démarche exaltante. C’est la promesse d’un corps plus fort, plus esthétique et...
La randonnée est souvent perçue, à tort, comme une simple activité cardio-vasculaire ou un loisir contemplatif réservé aux dimanches...
L’acquisition de votre tout premier équipement de marche marque le début d’une aventure passionnante, mais c’est une étape qui...
Régine Cavagnoud avait conquis le monde et rêvait d’Olympe. Après bien des galères, la Française s’était hissée tout près...
Née d’un rêve de libération, subtile mariage de la danse, de la musique et des arts martiaux, la capoeira...
Dans l’arène de la boxe, chaque pas résonne avec la détermination d’une vie marquée par le combat. Pour Maud...
Les cyclistes forment un groupe d’enthousiastes actifs qui passent des heures sur vélos, non seulement pour la santé, mais...
Les coachs sportifs, autrefois réservés aux stars, se sont démocratisés. Aujourd’hui de plus en plus de personnes y font...
Inspirés du film «Fight Club» et du free-fight, dont les compétitions sont interdites en France, les combats clandestins font...
Le guide de montagne haut-valaisan Gabriel Voide est un virtuose de l’escalade sur cascade de glace. Nous l’avons suivi...
Après notre épisode avec l’ultra-traileur Mathieu Blanchard, nous avons préparé un guide ultime de la nutrition pour l’ultra endurance...
Le Rallye du désert, c’est une centaine de véhicules qui se lancent sur 2300 kilomètres à travers le désert...
Le monde du sport et du bien-être connaît aujourd’hui un véritable engouement, et parmi les disciplines qui séduisent de...
Patrice Volny, 32 ans, boxeur professionnel, il est champion canadien et consacre sa vie à son sport depuis près...
Portrait d’une traileuse française, gagnante de la Diagonale du Fou. Emilie a découvert le sport tard et rattrape le...
Le golf est souvent perçu comme un sport réservé aux retraités ou aux élites, un passe-temps calme et sans...
