Documentaire

Joanna Thomas est la première femme culturiste au monde à être devenue professionnelle à l’âge de 20 ans.

Une passion hors norme à laquelle elle consacre toute sa vie au désespoir de ses parents. D’autant qu’aujourd’hui Joanna s’est fixée comme objectif de remporter le plus prestigieux titre de culturisme au monde, celui de Miss Olympe.

Seulement pour y parvenir, elle va devoir accepter tous les sacrifices et dangereusement repousser ses limites.

Documentaire : Une Vie presque ordinaire – Super musclée à tout prix (2012)

Un documentaire de Manuel Catteau & Olivier Roussin

