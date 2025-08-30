Ici à Tarifa, c’est le paradis des kitesurfeurs !
Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Pour sculpter son corps ou pour se relaxer, à vous de choisir votre sport aquatique ! Jetez-vous à l’eau...
La réussite de l’ascension de l’Everest ne dépend pas seulement des compétences athlétiques, mais surtout de la forme cardiovasculaire...
Pour fêter la qualification de l’équipe de France en finale de la coupe d’Europe, Grands Reportages propose un documentaire...
Pratiquer la course à pied dès le réveil, sans avoir pris de petit-déjeuner, est une habitude qui suscite de...
Lorsqu’on cherche à perdre du ventre rapidement, il est essentiel de comprendre qu’aucun sport isolé ne permet de cibler...
Voici comment est créée la coupe du monde de foot du Qatar
Et si vous plongiez dans des endroits encore jamais découverts ? C’est en tout cas la pratique à laquelle...
Grâce aux meilleurs joueurs ivoiriens, le football a atteint un tout autre niveau. Son histoire a été marquée par...
L’activité physique est aujourd’hui reconnue comme un levier essentiel pour préserver la santé, améliorer la qualité de vie et...
De plus en plus d’athlètes de haut niveau ont recours à des « préparateurs mentaux » afin d’améliorer leurs performances. Un...
Dans ce film documentaire complet en français sur la Slackline freestyle, Yohann Grignou et Louis Boniface se retrouvent après...
Real VS Atlético… Bienvenue à Madrid un soir de finale de League des Champions
« L’Enfer du Norse » Xtrème Triathlon réputé pour être l’Ironman le plus dur du monde, il s’agit aussi...
À 22 ans, le nageur américain Michael Phelps est le plus rapide du monde : doté d’une envergure extraordinaire,...
Court métrage documentaire sur ce que représente le foot dans notre société à travers le regard croisé de ceux...
Le marché sportif de football en Angleterre a de nombreux attaquants capés et célèbres, comme Callum Wilson, Marcus Rashford...
À 27 ans, un ancien champion de France Espoir sans équipe… Ancien équipier de Ricco, VDB ou Garzelli, Aurélien...
Christine janin a consacré toute sa vie au sport et à l’aventure, sa passion. C’est en 1981 qu’elle atteint...
Plongez dans un épisode exceptionnel avec Arnaud Clément, l’un des joueurs de tennis français les plus marquants de sa...
Ce documentaire est à un hommage à tous les plongeurs, qui inlassablement, parfois au péril de leur vie repoussent...
