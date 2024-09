Podcast



Dans ce nouvel épisode on reçoit Marie Wattel. Elle nous partage ouvertement son expérience de nageuse professionnelle, ses hauts et ses bas, ainsi que les leçons qu’elle a apprises tout au long de sa carrière.

Elle révèle les défis mentaux et physiques qu’elle a dû surmonter pour atteindre le sommet de sa discipline. De plus, elle partage des astuces et des exercices de développement personnel pour aider ceux qui manquent de confiance en eux et cherche à surmonter des obstacles.