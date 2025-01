Documentaire

Aujourd’hui, dans les plus grandes compétitions sportives, la victoire se joue à d’infimes détails. Pour y parvenir, les athlètes de haut niveau n’ont de cesse de repousser les limites de leur corps.Mais grâce aux dernières avancées scientifiques, il se pourrait que les marges de progression soient désormais à rechercher dans leur tête.De plus en plus d’entraîneurs et de sportifs sont d’ailleurs unanimes : développer un mental de champion serait la clé pour faire la différence et atteindre le podium.Dans cette perspective, scientifiques et fédérations sportives conjuguent leurs efforts. Ils font des neurosciences et de la psychologies les nouveaux piliers de la performance de haut niveau.Entraîner son cerveau pour parfaire son geste, augmenter sa concentration, observer ses émotions ou maîtriser son stress deviennent ainsi les fondamentaux pour décrocher l’or olympique.

Un documentaire de Elisabeth SCHERRER

Première diffusion : 2021