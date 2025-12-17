Ressources Dans la même catégorie

Article Activité physique en intérieur : quelques astuces pour bouger pendant l’hiver Lorsque l’hiver s’installe durablement et que le froid, la grisaille et les journées raccourcies prennent le dessus, la motivation...

Podcast Béla Guttmann, deux voyages au paradis et un siècle de purgatoire pour Benfica Si vous ne croyez pas aux fantômes, passez votre chemin. Car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire,...

Documentaire Novak Djokovic : le rêve d’une vie Découvrez l’incroyable destin de Novak Djokovic, ce petit garçon de 7 ans qui rêvait de Wimbledon sous les bombes...

Podcast Ce que les champions du monde d’Hyrox ne disent à personne Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthelemy reçoit Mévena et Quentin, champions du monde d’Hyrox en duo mixte ! Plongez dans...

Documentaire En cage L’histoire du MMA (Mixed Martial Arts) en France a été marquée par des débats, des controverses et, finalement, par...

Documentaire Ronaldo R9 Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il...

Podcast Elle a gravi les 14 sommets de 8000m Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...

Article Top 3 des clubs de football en Argentine En Argentine il y a de nombreux clubs de football qui sont considérés comme les plus performants et les...

Documentaire Silvio Giobellina, du bob et du bonheur Silvio Giobellina a glissé sur la neige et la glace depuis son enfance… et ne s’est jamais arrêté depuis....

Article Quelle est l’efficacité de l’électrostimulation musculaire ? L’électrostimulation musculaire est une technique qui suscite de plus en plus d’intérêt dans le domaine du sport et de la...

Documentaire Xenius – Le phénomène football Un couple d’animateurs cherche des réponses aux questions que pose le fonctionnement de l’univers quotidien.

Documentaire Calcutta – One Roupie Baby En Inde, on pratique surtout le cricket, beaucoup moins la boxe et encore moins la boxe féminine. Et pourtant...

Documentaire Les miroirs du Tour de France (2) : les géants de la route Le Tour de France illustre de façon idéale la dramaturgie sur laquelle la télévision a fondé, depuis ses débuts,...

Documentaire Mêlée de femmes Comme 15 000 femmes en France, « les Gazelles » de Dijon ont choisi le rugby féminin comme activité sportive. Elles...

Documentaire Yvan, un cow boy à la française Tenir plus de 8 secondes, le défi de ce passionné de rodéo

Documentaire Barça-Madrid : plus qu’un match Barça/Réal, plus qu’un match… une rivalité sportive de légende qui deux fois par an, fait battre le cœur de...

Article Maximiser l’efficacité de la barre de traction pour un entraînement complet La barre de traction est un outil incroyablement efficace et polyvalent pour développer la force du haut du corps....

Documentaire Le maillot de foot. L’étoffe populaire des héros L’héroïsation des sportifs suppose leur capacité à confondre performance physique et réussite économique personnelle, à l’échelle d’une vaste compétition...