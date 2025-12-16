Ressources Dans la même catégorie

Podcast Ce que les champions du monde d’Hyrox ne disent à personne Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthelemy reçoit Mévena et Quentin, champions du monde d’Hyrox en duo mixte ! Plongez dans...

Documentaire En cage L’histoire du MMA (Mixed Martial Arts) en France a été marquée par des débats, des controverses et, finalement, par...

Documentaire Ronaldo R9 Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il...

Podcast Elle a gravi les 14 sommets de 8000m Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...

Documentaire Zinédine Zidane : nouvelle vie Sept ans après, la fin brutale de sa carrière de joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde...

Article Top 6 : ces gardiens qui n’ont pas réussi à s’imposer au PSG Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans...

Article Wilson : une marque incontournable pour les raquettes de qualité Pour ceux qui souhaitent s’équiper avec ce qui se fait de mieux, découvrez les produits Wilson sur Esprit Padel...

Article Bilan du Grand Prix de Formule 1 du Canada 2024 Le Grand Prix de Formule 1 2024 s’est déroulé du 7 au 9 juin dans le cadre pittoresque du...

Conférence Sports d’endurance : performance – prévention – pathologie Course à pied de montagne, cyclisme ou encore ski de fond, les sports d’endurance connaissent un véritable essor. Bénéfiques...

Article Turimed 10 : avantages et risques pour les athlètes Dans le monde du sport et du culturisme, les stéroïdes anabolisants jouent un rôle crucial pour améliorer les performances...

Article Les géants du ballon rond : palmarès et légendes du football français Le football français, bercé par une passion vibrante et une histoire riche, a vu éclore certains des joueurs les...

Documentaire Stars du sport, leur vie d’après Grâce au sport ils ont tout gagné. Richard Virenque, l’un des coureurs cyclistes les plus populaires de ces 20...

Documentaire Le navigateur Alan Roura, toute une vie sur un bateau En 2018, à quelques jours du départ de la 11ème édition de la Route du Rhum, Paju consacre un...

Podcast Ce que le tennis pro vous cache – Jules Marie Jules Marie, ancien joueur professionnel de tennis, partage dans cet épisode un parcours aussi inspirant qu’atypique. Monté jusqu’à la...

Documentaire Venus & Serena : ces icônes que l’Amérique ne voulait pas voir Les sœurs Venus et Serena Williams, championnes issues du ghetto, ont bouleversé les codes du tennis jusqu’à devenir des...

Documentaire Le destin tragique du « Pirate » Marco Pantani Il était au sommet du cyclisme mondial avant de connaître une descente aux enfers. Voici l’histoire de Marco Pantani,...

Documentaire Je fais le même sport que mes enfants Se mettre ou se remettre au sport sur le tard… pourquoi pas ? Pour se motiver, certains parents ont...