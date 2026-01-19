1987. Aux Antipodes, la Coupe du monde de rugby vit ses premières heures. Entre aventure humaine et scepticisme, ce nouveau rendez-vous planétaire va définitivement gagner ses galons lors d’une demi-finale légendaire entre l’Australie et la France. Un match sublimé par l’essai victorieux de Serge Blanco à la dernière minute. Un essai au bout du temps, et au bout du monde.