Roland Ratzenberger, c’est l’oublié du week-end le plus sombre de l’histoire de la F1. L’Autrichien a perdu la vie vingt-quatre heures avant l’iconique Ayrton Senna. Depuis 1994 et ce tragique GP de San Marin, les deux hommes sont unis à jamais dans la mort alors qu’ils n’avaient pas grand-chose en commun de leur vivant.