C’est une intuition que partagent les plus grands penseurs, artistes et scientifiques depuis des millénaires. En réalité, marcher est sans doute l’activité humaine la plus complète, agissant bien au-delà de la simple dépense calorique.
Le kalari est considéré comme le plus ancien des arts martiaux, l’ancêtre du kung fu. Il aurait été créé...
Claire Doutriaux nous raconte l’histoire d’Eugen Sandow et nous explique ainsi le lien entre vélo et bodybuilding.
Directeur de l’équipe de France de natation à partir de 1995, Claude Fauquet devient ensuite Directeur « Citius altius fortius »,...
Reportage sur la réaction des journalistes sur la décision du club de l’OM de fermer ses portes aux journalistes...
Nikola Obermann nous présente un agrès allemand qui fait tourner la tête : le Rhönrad. Autrice : Nikola Obermann....
La course à pied est souvent perçue comme un simple sport d’endurance ou un moyen efficace de rester en...
Dans la culture gitane, la boxe, c’est incontournable et ça se transmet de génération en génération. Ange, Bryan et...
La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...
Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres,...
Le fitness est bien plus qu’une simple activité physique ; c’est un phénomène culturel en plein essor. Les vêtements...
Oulan-Bator s’enfonce dans l’automne. Gersé et par le froid mais pour le FC Bayangole, un club de la ville,...
Suivez pendant 3 mois la préparation et les courses de 4 athlètes (spécialistes du sprint). Issus du club historique...
Courir les 42,195 kilomètres du marathon en moins de deux heures n’est plus un fantasme. L’Equipe Explore vous explique...
Entre outils de suivi biométrique et compléments innovants comme Ibutamoren en France, la recherche modernes a mis en place des...
Un club de foot pirate, pacifiste et alternatif ! Unique au monde, SANKT PAULI est le seul club à...
Le pilote américain Wayne Rainey voit le jour en octobre 1960 à Downey à quelques kilomètres de Los Angeles....
L’association sportive Algérienne de Villeurbanne est entrée dans la légende de la coupe de France de football le Samedi...
Le sport, bien au-delà de ses dimensions physiques et compétitives, s’impose comme une véritable école de la vie, un...
Varape nature ou en salle : venir à bout de rochers a un effet positif sur le corps et...
Rencontre avec les deux coachs de l’équipe de Rennes de Roller Derby : Les Déferlantes. Documentaire réalisé dans le...
