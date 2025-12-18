Etre grand à côté d’un géant donne, en trompe-l’oeil, l’impression d’être petit. Scottie Pippen, immense joueur, a eu la chance et la malchance d’évoluer (presque) tout au long de sa carrière aux côtés de Michael Jordan. Le N° 33, qui fête ses 53 ans ce mardi, aurait pu être roi mais fut condamné à Chicago à un rôle de prince.