Article

La course à pied est une discipline exigeante, mobilisant de manière soutenue l’ensemble du corps. Pour optimiser ses performances, retarder l’apparition de la fatigue et préserver ses réserves énergétiques, il est primordial d’adopter une alimentation adaptée avant l’effort.

Voici un petit guide pratique pour savoir quels aliments privilégier avant de s’élancer sur les sentiers ou le bitume.

Miser sur des glucides complexes pour une énergie durable

Avant tout, il convient de faire la part belle aux glucides complexes, qui constituent le carburant principal de l’organisme pendant l’exercice physique. Ces sucres lents assurent une libération progressive de l’énergie, essentielle pour maintenir un rythme constant tout au long de la course.

Parmi les aliments recommandés, on retrouve :

Les pâtes complètes,

Le riz brun,

Le quinoa,

Le pain complet.

Consommés deux à trois heures avant le départ, ces aliments assurent un apport énergétique stable et soutenu, tout en limitant les risques de fringales ou de baisses de régime.

Intégrer intelligemment les protéines

Outre les glucides, il est judicieux d’ajouter une petite portion de protéines de qualité à votre repas pré-course. Les protéines participent à la réparation musculaire et favorisent une meilleure endurance.

Parmi les options intéressantes :

Des œufs pochés ou durs,

Du yaourt grec nature,

De la volaille maigre comme le blanc de poulet ou de dinde.

Attention toutefois à ne pas en consommer en excès, afin d’éviter un ralentissement de la digestion susceptible de provoquer une sensation de lourdeur pendant l’effort.

Ne jamais négliger l’hydratation

L’hydratation joue un rôle crucial dans la performance et la récupération. Il est indispensable de boire suffisamment d’eau dans les heures précédant la course, sans attendre d’avoir soif. Une bonne hydratation aide à réguler la température corporelle, à lubrifier les articulations et à éviter les coups de fatigue liés à la déshydratation.

Vous pouvez également opter pour :

Des boissons isotoniques, utiles pour maintenir l’équilibre des électrolytes,

Des eaux légèrement minéralisées, riches en magnésium et en sodium.

L’eau, c’est l’essence silencieuse du coureur ; sans elle, même le meilleur moteur cale.

Apporter des vitamines et minéraux grâce aux fruits

Les fruits frais sont d’excellents alliés avant une course. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, ils participent à la vitalité générale et préviennent certains désagréments musculaires.

Les plus adaptés sont :

La banane , idéale pour son apport en potassium et en glucides faciles à digérer,

, idéale pour son apport en potassium et en glucides faciles à digérer, L’orange , riche en vitamine C et rafraîchissante,

, riche en vitamine C et rafraîchissante, La pomme, pour un en-cas léger et rassasiant.

Un fruit bien choisi, c’est un coup de fouet naturel et sain pour l’organisme.

Les erreurs alimentaires à éviter

Certains aliments sont à proscrire avant une course, car ils peuvent perturber la digestion ou nuire au confort pendant l’effort. Voici ceux qu’il vaut mieux éviter :

Les plats gras et frits, trop longs à digérer,

Les produits très épicés ou acides, irritants pour l’estomac,

Les aliments riches en fibres (choux, légumineuses…) consommés en grande quantité, qui peuvent causer ballonnements et inconfort intestinal.

Évitez de transformer votre estomac en champ de bataille juste avant le départ !

Tester et adapter son alimentation à l’entraînement

Chaque organisme réagit différemment. Ce qui convient à un coureur peut ne pas convenir à un autre. C’est pourquoi il est essentiel d’expérimenter son repas pré-course lors des entraînements, afin de trouver la formule la plus efficace et la plus digeste.

Quelques principes à retenir :

Ne jamais innover le jour de la compétition,

Observer les réactions de son corps après chaque essai,

Adapter les quantités selon la durée et l’intensité de la course.

La réussite d’une course commence bien avant la ligne de départ, souvent dans l’assiette.

En résumé

Pour bien préparer une course à pied, voici les incontournables à retenir :

Favorisez les glucides complexes pour une énergie stable ;

pour une énergie stable ; Ajoutez des protéines en quantité modérée pour soutenir les muscles ;

en quantité modérée pour soutenir les muscles ; Hydratez-vous régulièrement , en privilégiant l’eau et les boissons adaptées ;

, en privilégiant l’eau et les boissons adaptées ; Consommez des fruits riches en micronutriments , comme la banane ou l’orange ;

, comme la banane ou l’orange ; Évitez les graisses lourdes et les fibres irritantes juste avant la course ;

juste avant la course ; Testez toujours votre stratégie nutritionnelle à l’entraînement.

En suivant ces recommandations simples mais efficaces, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour aborder votre course dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan physique que mental.