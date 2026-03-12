Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Retiens ton souffle L’apnée est une pratique consistant à retenir volontairement sa respiration sous l’eau. Cette discipline, qui allie contrôle mental et...

Podcast Suzanne Lenglen Suzanne Lenglen est l’une des plus grandes figures du sport français et mondial. Dans les années 1920, cette joueuse...

Conférence Triathlon ou le corps surmené ? Le triathlon est devenu au fil des années une discipline de plus en plus prisée par les amateurs de...

Documentaire Footballeur : pourquoi les jeunes échouent en centre de formation ? Talent, pression, espoir : le rêve du football professionnel est-il accessible à tous ? Devenir footballeur professionnel est le...

Documentaire Toulon : le rugby aux portes de l’élite Les supporters du Rugby Club Toulonnais sont en train de vivre la renaissance de leur équipe. C’est sans doute...

Documentaire Speed Roads : 700km/h dans le désert ! La première d’une série qui suit des équipes de sport automobile en quête de nouveaux records de vitesse sur...

Podcast Dompter son mental pour devenir championne – L’histoire de Marie Wattel Dans ce nouvel épisode on reçoit Marie Wattel. Elle nous partage ouvertement son expérience de nageuse professionnelle, ses hauts...

Documentaire Blessés militaires : les nouveaux combattants Ils s’appellent Sébastien, Fabian, Philippe, Alain…Tous ont été blessés dans leur chair alors qu’ils étaient en mission militaire ou...

Documentaire Corse : GR20 l’exploit au bout du chemin Pour tous les marcheurs, c’est un mythe : il faut avoir fait le GR20 au moins une fois dans...

Podcast Hamilton, le thriller d’Interlagos Il y a onze ans, le Grand Prix du Brésil a été le théâtre du final le plus fou...

Documentaire Orphelin à 13 ans, Rio Mavuba sauvé par le foot ! Rio Mavuba, ancien joueur de football international français, est un exemple fascinant de résilience et de succès. Né dans...

Documentaire L’histoire vraie de Niki Lauda En 1976, Niki Lauda survit à un des accidents les plus connus de l’histoire de la Formule 1. Comment...

Podcast Qui était Simonne Mathieu ? Fabrice d’Almeida vous raconte l’histoire de celle qui a donné son nom au nouveau court de Roland-Garros : Simonne...

Documentaire Ronaldo contre Messi Dans le monde du soccer, lorsqu’on parle des plus grands joueurs, il n’y a que deux camps possibles :...

Article Contrôle des niveaux d’œstrogènes : le rôle des inhibiteurs d’aromatase Dans le domaine de la musculation et de l’amélioration des performances, le contrôle des hormones est crucial pour maintenir...

Documentaire Entrainement de gym en Chine En 1993, Lu Li, 15 ans, et Wu Di, 7 ans, étaient élèves d’une des plus prestigieuses usines à...

Documentaire Intérieur Sport: Teddy Tamgho \r

Documentaire sur le sauteur Teddy Tamgho lors de son entrainement, 10 mois avant les mondiaux de Moscou et son sacre...

Documentaire Lionel Messi, le début Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un footballeur argentin,...