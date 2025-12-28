Ressources Dans la même catégorie

Podcast La véritable histoire d’Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva, icône intemporelle du sport automobile, demeure un pilote dont l’empreinte reste gravée dans l’histoire de...

Podcast Scottie Pippen, à la droite de dieu Etre grand à côté d’un géant donne, en trompe-l’oeil, l’impression d’être petit. Scottie Pippen, immense joueur, a eu la...

Podcast Qui était Simonne Mathieu ? Fabrice d’Almeida vous raconte l’histoire de celle qui a donné son nom au nouveau court de Roland-Garros : Simonne...

Article Activité physique en intérieur : quelques astuces pour bouger pendant l’hiver Lorsque l’hiver s’installe durablement et que le froid, la grisaille et les journées raccourcies prennent le dessus, la motivation...

Podcast Béla Guttmann, deux voyages au paradis et un siècle de purgatoire pour Benfica Si vous ne croyez pas aux fantômes, passez votre chemin. Car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire,...

Documentaire Novak Djokovic : le rêve d’une vie Découvrez l’incroyable destin de Novak Djokovic, ce petit garçon de 7 ans qui rêvait de Wimbledon sous les bombes...

Podcast Ce que les champions du monde d’Hyrox ne disent à personne Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthelemy reçoit Mévena et Quentin, champions du monde d’Hyrox en duo mixte ! Plongez dans...

Article Quels muscles sont sollicités pendant une randonnée ? La randonnée est bien plus qu’une simple promenade dans la nature : c’est une activité physique complète qui sollicite...

Documentaire Les déferlantes – wheels and roses Rencontre avec les deux coachs de l’équipe de Rennes de Roller Derby : Les Déferlantes. Documentaire réalisé dans le...

Documentaire Que sont-ils devenus : Christophe Tiozzo Né le 1er juin 1963 à Paris, il s’est fait un nom sur les rings grâce à son incroyable...

Documentaire Capoeira, les guerriers de la danse Née d’un rêve de libération, subtile mariage de la danse, de la musique et des arts martiaux, la capoeira...

Documentaire Le paddle: un sport en plein essor Le paddle est un sport dérivé du surf où l’on se tient debout sur sa planche et où l’on...

Article Comment choisir les chaussures de running idéales ? Choisir les chaussures de running idéales est une étape cruciale pour tout coureur, qu’il s’agisse d’un débutant cherchant à...

Documentaire Jim Redman le gentleman du Tourist Trophy L’expatrié anglais revenu briller sur ses terres. 6 fois champion du monde. James Arthur Redman, connu sous le nom de Jim...

Article Saison 2024 de la Formule 1 : résultats, records et faits marquants La saison 2024 de Formule 1 est devenue l’une des plus excitantes de l’histoire moderne du sport automobile, avec...

Documentaire Olivier Giroud, dans le Club des 100 Olivier Giroud est entré dans le club très fermé des joueurs ayant au moins 100 sélections en Équipe de...

Documentaire Xenius – Le jogging : un sport pour tous ? Les sports d’endurance maintiennent en bonne santé. La marche et le jogging sont ainsi très pratiqués, d’autant plus qu’ils ne...

Documentaire Randonner en toute sécurité Allez, on grimpe ! Pour la première émission consacrée à la rando, François Egger rejoint l’une des plus belles...