Conférence

L’escalade, est certes un sport physique et technique mais la dimension mentale de cette discipline est fondamentale. Pour progresser ou performer il faut savoir faire preuve d’engagement psychologique. Il arrive cependant que notre cerveau où nos émotions viennent parasiter cet engagement. Qui n’a jamais eu peur d’engager au-dessus d’un point (?), N’a pas osé se lancer dans une voie à son niveau max (?), où même ne serait-ce que de grimper en tête ?

Pour ne pas que nos pensées et nos émotions ne deviennent des facteurs limitants, nous pouvons les apprivoiser et souvent les surmonter. Nous verrons avec notre intervenant qu’il existe des outils concrets, des exercices pratiques de visualisation, de concentration, de gestion des émotions, des routines à mettre en place pour dépasser ces appréhensions et progresser/performer. Alors que vous soyez un grimpeur indoor ou outdoor évoluant dans le cinquième ou dans le neuvième degré, cette conférence est faite pour vous !