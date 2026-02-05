On aperçoit sa frêle silhouette tout schuss sur les pistes de ski des Diablerets en hiver et à ski...
La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement...
Les collections paléontologiques du Muséum compte plusieurs millions de spécimens. Les dinosaures viennent naturellement à l’esprit mais n’oublions pas...
« Cuba » et « Alaska », meilleures amies inséparables, s’engagent pour leur pays en tant qu’infirmières sur la ligne de front à...
En France, environ 7 millions de personnes sont abonnés à une salle de sport, soit 10% de la population....
La brède mafane, aussi connue sous le nom de spilanthes Acmella, reste encore largement sous-estimée dans l’univers de la...
L’arène moderne ne se contente plus de gazon et de buts ; elle est devenue le théâtre d’une dévotion...
Barthélémy reçoit Léo Slemett, champion du monde de ski freeride et aventurier des montagnes. Entre émotions, passion, dangers de...
« Arrête la muscu sinon tu vas ressembler à un homme. » Voici le type de phrase que l’on...
Améliorer son endurance est un objectif clé pour tout coureur, qu’il soit débutant ou expérimenté. Une meilleure endurance permet...
Michael Schumacher, né le 3 janvier 1969 à Hürth-Hermülheim, près de Cologne en Allemagne, est un pilote automobile allemand,...
Un mois de marche, 600 kilomètres parcourus, 30 000 mètres de dénivelé : la Grande Traversée des Alpes est...
S’offrir un skateboard permet d’avoir de meilleures expériences de skate. Surtout lorsque votre support est bien choisi, il vous...
Dimanche 15 avril 2019 l’Équipe de France eFoot remporte la première compétition internationale de l’histoire. Revivez l’ensemble de l’aventure
Depuis le milieu du 20ème siècle, les études en génétique ont prouvé que les races n’existent pas : nous...
Faire un résumé en quelques pages de l’histoire mondiale de l’Astrologie dont on retrouve les premières traces il y...
Un film réalisé sur 3 journées à l’occasion de la préparation du test-match France-Australie 2004. Un film réalisé et mixé...
Le triathlon est devenu au fil des années une discipline de plus en plus prisée par les amateurs de...
Documentaire sur la formidable épopée du CSP Limoges, premier club français vainqueur de la Ligue des champions d’Europe de...
Ce fan nous fait découvrir le football ukrainien !
