Pourquoi les sprinteurs accélèrent-ils avant de passer la ligne d’arrivée ? Pourquoi vaut-il mieux courir derrière quelqu’un ? Comment ajuster au mieux sa vitesse pour faire le meilleur temps ? Cela dépend de l’effort fourni, de l’énergie dépensée, de la motivation, car l’être humain n’est pas un robot et son mouvement est commandé par son cerveau. À ces questions et quelques autres (Pourquoi la balle de golf a-t-elle des alvéoles ? Pourquoi nage-t-on mieux légèrement sous l’eau), Amandine Aftalion répond en s’appuyant sur des notions de physique et de mathématiques, présentées de façon simple et agréable, et nous permet de mieux comprendre quelques règles pour améliorer la pratique sportive. C’est un exposé accessible à tous sans connaissance mathématique, mais qui vous permettra de repartir en courant (mieux).