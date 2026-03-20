Infographie | L’acidification des océans expliquée simplement

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L’océan joue un rôle vital dans la régulation du climat mondial en absorbant une part massive du gaz carbonique présent dans l’atmosphère. Cependant, ce service écologique indispensable a un coût invisible et inquiétant que les scientifiques nomment l’acidification des océans.

L’origine du phénomène lié au dioxyde de carbone

Les activités humaines, principalement la combustion de ressources fossiles et la déforestation massive, rejettent des quantités colossales de CO2 dans l’air. Ce gaz ne reste pas uniquement dans l’atmosphère, car une partie importante finit par entrer en contact direct avec la surface des mers et des océans.

Plus nous émettons de gaz à effet de serre, plus la pression exercée sur les écosystèmes marins devient forte et difficile à inverser. C’est le point de départ d’un dérèglement chimique global dont nous commençons à peine à mesurer l’ampleur.

Le rôle de régulateur naturel des océans

Les immenses étendues marines agissent comme un véritable puits de carbone, absorbant naturellement environ un quart à un tiers du dioxyde de carbone émis par l’homme. Sans ce mécanisme de pompage biologique et physique, le réchauffement climatique serait bien plus rapide et dévastateur qu’il ne l’est aujourd’hui.

Toutefois, cette absorption massive sature les eaux de surface et modifie leur équilibre originel. L’océan nous protège d’un surplus de chaleur, mais il le fait au détriment de sa propre stabilité chimique interne.

[Image de l’absorption du CO2 par les océans]

La réaction chimique qui transforme l’eau de mer

Lorsque le CO2 se dissout dans l’eau, il ne se contente pas d’y être stocké ; il réagit chimiquement pour former de l’acide carbonique. Cette transformation entraîne une modification profonde de la composition de l’eau, provoquant une baisse mesurable et continue du potentiel hydrogène (pH).

Cette baisse du pH signifie que l’eau devient plus acide, ou plus précisément, moins alcaline. Ce changement, bien que progressif à l’échelle humaine, est extrêmement rapide à l’échelle géologique, ne laissant que peu de temps aux espèces pour s’adapter.

L’impact sur la formation des coquilles et squelettes

L’un des effets les plus graves de cette acidification est la réduction drastique de la disponibilité des ions carbonate. Ces molécules sont les briques élémentaires utilisées par de nombreux organismes pour construire leurs structures calcaires.

Les mollusques, les crustacés et surtout les récifs coralliens peinent désormais à fabriquer et à maintenir leurs coquilles ou leurs squelettes. Dans les eaux les plus acides, ces structures peuvent même commencer à se dissoudre avant que l’animal ne puisse les consolider.

[Image de la réaction chimique de l’acidification des océans]

Une menace systémique pour la biodiversité marine

Au-delà des coraux, c’est l’ensemble de la chaîne alimentaire qui est fragilisée, impactant notamment le plancton qui constitue la base de la vie marine. Si ces micro-organismes s’affaiblissent, les conséquences se répercutent en cascade sur les poissons et les mammifères marins.

À terme, cette dégradation menace directement la sécurité alimentaire humaine et les économies dépendantes de la pêche. Il est donc crucial de limiter nos émissions à la source pour préserver cet équilibre bleu dont vous dépendez autant que la faune marine.