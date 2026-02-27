Documentaire

Inflation, hausse des prix, pouvoir d’achat sous pression… Pour des millions de familles françaises, s’habiller coûte de plus en plus cher. Pourtant, certaines enseignes continuent d’afficher des prix bas, à contre-courant de la tendance. Parmi elles, Kiabi, leader de l’habillement à petit prix en France.

Dans ce reportage, nous avons enquêté sur les coulisses de Kiabi : comment l’enseigne parvient-elle à proposer des vêtements tendances à prix réduits ? Comment sont conçues les collections ? Comment les magasins anticipent les pics de vente et maîtrisent leurs coûts pour résister à l’inflation ?

Stratégie anti-inflation, secrets de fabrication, pouvoir d’achat : immersion chez Kiabi, l’enseigne devenue un vrai bon plan pour les familles françaises.