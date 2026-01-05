Documentaire

« C’est un passage obligé, synonyme de liberté.

Tous les ans, ils sont plus d’un million et demi à se présenter à l’épreuve du permis de conduire . Mais décrocher le graal peut parfois tourner au cauchemar.

Les candidats cherchent des alternatives, tous les moyens sont bon pour obtenir le précieux sésame.

Aujourd’hui, pour passer l’examen, ils ont l’embarras du choix.

Entre les auto- écoles, les loueurs de voitures a double commande, et les stages en tous genre…la concurrence est rude.

Dans cette jungle des tarifs, les auto-écoles traditionnelles deviennent de moins en moins attractives.

Une fois obtenu, le parcours du combattant ne s’arrête pas là.

Pas facile pour les 38 millions d’automobilistes de conserver leur permis car s’il est difficile à obtenir, il est facile à perdre.

Chaque jour, 250 conducteurs se le font retirer. 600 000 français sont hors la loi et conduisent sans permis.

Si certains s’octroient les services d’avocats spécialisés pour le récupérer. D’autres font des choix beaucoup plus radicaux.

Ils achètent des faux permis notamment sur internet. En France, 3 millions de personnes rouleraient en toute illégalité avec des permis contrefaits.

Enquête sur les routes de France, à la rencontre de celles et ceux prêt à tout pour rouler! »