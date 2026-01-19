Les SAV, un véritable fléau pour de nombreux consommateurs. Une chambre qui ne correspond pas à la commande, un billet d’avion dont le prix a considérablement augmenté au moment de la transaction, et, dans les deux cas, des contacts compliqués avec les services après-vente. Deux témoignages choisis parmi les nombreux courriers reçus à ABE de la part de personnes excédées qui témoignent de leurs difficultés à faire valoir leurs droits auprès de ces services. Le magazine suisse Bon à Savoir, a observé de son côté une augmentation des plaintes avec le boom des achats en ligne.