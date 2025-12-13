Partager sa voiture et surtout les frais de transport avec un ou plusieurs inconnus sur un même trajet : une idée simple que Blablacar a su rendre rentable en prélevant une commission sur chaque voyage. Après avoir conquis la France avec 22 millions de membres, l’entreprise part désormais à la conquête du monde avec plus de 40 millions d’utilisateurs dans une vingtaine de pays.