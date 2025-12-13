Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ma vie d’occasion Le marché de la seconde main : tendance ou vrai changement de société ? Envoyé spécial a tenté l’expérience...

Documentaire Ma vie avec ou sans voiture ? Peut-on se passer de sa voiture ? Un cycliste chevronné et un inconditionnel de l’automobile ont accepté de confronter...

Documentaire Informatique : comment choisir son ordinateur portable ? Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse...

Article Comment choisir le meilleur aspirateur robot en 2025 : guide complet pour un nettoyage intelligent L’année 2025 marque une évolution majeure dans le domaine du nettoyage domestique. Les foyers modernes recherchent des solutions toujours...

Documentaire Le taxi, ça taxe ! En Suisse, grimper dans un taxi c’est presque un luxe, tant les tarifs sont élevés. ABE a même constaté...

Documentaire Antiquités ou contrefaçons ? Avec une belle histoire, vous pourrez même vendre votre belle mère

Documentaire Inflation: prix à la gorge Les consommatrices et consommateurs s’en rendent bien compte en faisant leurs courses : tout ou presque a augmenté. Certains...

Documentaire Dans les coulisses des supermarchés En France, on dénombre près de 1600 hypermarchés. Ces magasins sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des français....

Documentaire Chiner pour économiser : la nouvelle tendance des consommateurs ! De plus en plus de Français achètent des produits d’occasion par économie ou conviction écologique, boostant un marché mondial...

Documentaire Très chers colis Que deviennent vos colis quand vous les renvoyez ? Envoyé spécial a tenté une expérience : y dissimuler des...

Documentaire Ils s’attaquent au monopole des auto-écoles Préparer son permis en famille avec une voiture à double-commandes.

Documentaire Enquête sur les coulisses de la livraison express Livraison en une heure, algorithmes de guidage, drones, données personnelles : enquête sur une course contre la montre où...

Article Pourquoi les sites de codes promo explosent en popularité Dans un monde où la consommation en ligne devient la norme, les sites de codes promo s’imposent comme des...

Article Pourquoi passer un permis bateau ? Passer un permis bateau présente de nombreux avantages, que ce soit pour les amateurs de navigation de plaisance ou...

Documentaire Les secrets de l’électroménager pas cher Quand Darty parie sur le service et Boulanger sur le choix, Électro-dépôt mise sur les prix. L’enseigne, propose réfrigérateurs...

Article Comment bien choisir une entreprise de pompes funèbres ? Nos conseils et solutions Lorsqu’un décès survient, choisir une entreprise de pompes funèbres est une étape essentielle, mais souvent difficile. Face à l’urgence...

Documentaire Tous contre Thermomix, la guerre des robots de cuisine C’est le roi de la cuisine. Il mixe, râpe, tranche, pèse, coupe et cuit : le robot ménager cuiseur...

Documentaire Produit reconditionné : le neuf à prix cassé Chaque année, des milliers de produits électroménagers quittent le circuit du neuf, pour être vendus en tant que «...