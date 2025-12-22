Documentaire

La géolocalisation est une technologie qui permet de nous positionner sur un plan en temps réel. Utilisée par quasiment toutes les applications intégrées à nos smartphones, elle nous permet de nous déplacer facilement, de chercher une boutique ou un restaurant autour de nous. Très prisée par les utilisateurs des réseaux sociaux, elle permet de communiquer volontairement sa position à ses amis pour les rejoindre ou pour interagir avec eux. A priori la géolocalisation est donc un outil révolutionnaire pour les 25 millions d’utilisateurs de smartphones ! Mais c’est aussi une technologie qui peut se révéler très intrusive dans notre vie privée. Aujourd’hui les fabricants de téléphones gardent nos déplacements en mémoire, revendent nos données à des entreprises publicitaires, les patrons géolocalisaent leurs employés, bref la géolocalisation permet de nous suivre à la trace ! Quels sont les intérêts et les dangers de la géolocalisation ?Un documentaire de Anissa Herrou