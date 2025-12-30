Les prix de l’électricité et du gaz ont considérablement augmenté ces dernières années et les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des techniques innovantes avec l’espoir de se chauffer pour moins cher. Panneaux solaires aérovoltaïques, chauffage grâce aux déchets ménagers ou à des serveurs informatiques et poêles à bois nouvelle génération…