La présence de rongeurs

dans un logement ou un local professionnel peut vite tourner au cauchemar. Bruits dans les cloisons, crottes, câbles rongés, aliments souillés… les rats et souris peuvent causer des dégâts matériels importants et transmettre des maladies. Voici les meilleures solutions pour s’en débarrasser durablement.

Reconnaître la présence de rongeurs

Avant de traiter, il faut repérer les signes d’infestation :

Petites crottes noires et allongées

Bruits dans les murs ou les plafonds, surtout la nuit

Traces de dents sur les meubles, câbles ou boîtes alimentaires

Nids faits de papier, laine ou bouts de tissus

Odeur d’urine persistante

Adopter les bons réflexes de prévention

Pour éviter qu’ils ne s’installent, commence par supprimer les sources d’attraction :

Range bien les aliments dans des contenants hermétiques

Ne laisse ni miettes ni eau stagnante accessibles

Sors régulièrement les poubelles et garde-les bien fermées

Bouche les trous, fissures et passages possibles dans les murs, plinthes ou portes

Les solutions pour se débarrasser des rongeurs

1. Pièges mécaniques

Souricières classiques, tapettes, cages…

Efficaces pour une petite invasion

À vérifier et réarmer régulièrement

2. Répulsifs naturels

Huiles essentielles de menthe poivrée, laurier, eucalyptus ou citronnelle

Vinaigre blanc ou poivre dans les coins de passage

Moins efficaces seuls, mais utiles en prévention

3. Appareils à ultrasons

Émettent un son désagréable pour les rongeurs (inaudible pour l’homme)

Peu efficaces en cas d’invasion déjà installée

4. Pâtes et appâts rodenticides

Produits toxiques à disposer hors de portée des enfants et animaux domestiques

Attention à l’utilisation répétée : les rongeurs peuvent devenir résistants

Faire appel à un professionnel de la dératisation

Si malgré toutes vos précautions et tentatives, la présence de rongeurs persiste ou s’intensifie, il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels de la dératisation. Une entreprise spécialisée dispose du savoir-faire, de l’équipement et des produits adaptés pour traiter l’infestation en profondeur, tout en garantissant la sécurité des occupants.

Un diagnostic précis

L’intervention débute généralement par un diagnostic complet des lieux. Le professionnel inspecte :

les points d’entrée (fissures, conduits, ouvertures)

les zones de nidification potentielles (combles, caves, cloisons)

les traces d’activité (crottes, galeries, rongements)

Cela permet d’évaluer l’ampleur réelle de l’infestation, c’est-à-dire de déterminer le nombre approximatif de rongeurs présents, leur zone d’activité (grenier, cave, cuisine, jardin…) ainsi que le niveau de dégradation des lieux (fils rongés, réserves alimentaires contaminées, excréments, odeurs, etc.).

L’expertise du professionnel permet aussi d’identifier précisément les espèces en cause, ce qui est crucial : on ne traite pas une invasion de rats bruns (rats d’égout) de la même manière qu’une colonie de souris domestiques ou de rats noirs (rats des greniers). Chacune de ces espèces a des habitudes différentes (horaires d’activité, lieux de nidification, types de nourriture préférés) qui influencent directement le choix des appâts, pièges ou traitements à mettre en place.

Grâce à ces observations, l’entreprise peut ensuite concevoir une stratégie d’intervention sur mesure, adaptée à la configuration des lieux, à la gravité du problème et aux contraintes spécifiques du client (présence d’enfants, d’animaux, locaux professionnels, etc.). Cette approche personnalisée garantit une éradication plus rapide, plus sécurisée et durable de l’infestation.

En résumé

Pour lutter efficacement contre les rongeurs :