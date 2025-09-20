C’est une nouvelle manière d’arrondir ses fins de mois et pour certains de carrément faire fortune !
De plus en plus de Français traquent les promotions de toutes sortes dans la grande distribution ou les enseignes d’électro-ménager pour ensuite revendre ces produits sur Internet avec un bénéfice.
Certains arrivent ainsi à faire des milliers d’euros de profit. Et le phénomène a toutes les chances de prendre de l’ampleur à l’image de ce qui se passe aux Etats-Unis depuis cinq ans.
Là-bas, des salariés ont tout quitté pour se lancer dans ce business très lucratif. Certains gagnent des centaines de milliers de dollars par an. Les meilleurs organisent mêmes des formations pour prodiguer leurs conseils aux novices.
Tout cela avec la bénédiction d’Amazon, qui encourage ce commerce : l’entreprise américaine propose de stocker les marchandises contre le paiement d’un loyer, elle prend aussi une commission sur chaque produit vendu via sa plateforme.
Mais attention, attirés par cette promesse de gains facile, beaucoup de néophytes déchantent après quelques mois.