Article

GEEKVAPE a récemment publié officiellement son Rapport de Développement Durable 2024 (ci-après dénommé le « Rapport »), marquant ainsi la première fois que l’entreprise expose de manière systématique sa stratégie de durabilité et sa mise en œuvre dans un rapport indépendant. En tant que leader mondial de l’industrie du vapotage, GEEKVAPE a élevé la durabilité au rang de pilier central de sa stratégie d’entreprise. Guidée par la vision « Renforcer la résilience et conduire le développement durable du secteur », l’entreprise déploie ses initiatives en matière de durabilité autour de cinq axes stratégiques : gouvernance conforme et vision à long terme, fabrication fondée sur l’innovation, approche centrée sur l’humain, développement vert et bas carbone, responsabilité et prospérité inclusive. Cela marque une transition complète d’un rôle de « Créateur de valeur commerciale » à celui de « Pionnier du développement durable ».

Gouvernance conforme pour une exploitation pérenne

GEEKVAPE considère la gouvernance conforme comme le socle de son développement durable. L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance de la durabilité à quatre niveaux — décisionnel, direction générale, gestion opérationnelle et exécution — intégrant en profondeur les principes de durabilité au sein de son organisation afin d’en garantir la mise en œuvre stratégique à long terme. Un Comité de Conformité a été instauré pour assurer une veille continue sur l’évolution des réglementations dans les régions où l’entreprise opère, facilitant ainsi l’adoption et l’application de normes internes rigoureuses. Fin 2024, les produits de GEEKVAPE avaient obtenu un total cumulé de 6 405 certifications relatives aux dispositifs de vapotage dans plusieurs dizaines de pays ou régions, dont 2 294 nouvelles certifications rien qu’en 2024, représentant une augmentation annuelle de 19,2 %.

Par ailleurs, en 2024, 100 % des employés de bureau de GEEKVAPE ont signé l’Accord d’intégrité et d’autodiscipline des employés. Douze sessions de formation à l’éthique professionnelle ont été organisées à l’attention des nouveaux employés de bureau, avec un taux de réussite de 100 %. En perfectionnant sa structure de gouvernance, en renforçant ses dispositifs de conformité, ainsi qu’en consolidant la sécurité de l’information et la gestion de l’éthique professionnelle, GEEKVAPE a solidifié les bases de ses opérations à l’échelle mondiale.

Une production axée sur l’innovation pour une transformation de la valeur

GEEKVAPE a mis en place un écosystème solide de recherche et développement indépendant, comprenant notamment l’Institut de recherche en technologies avancées et applications, dédié aux technologies clés du vapotage, ainsi que plusieurs centres de R&D et laboratoires. Cet écosystème vise à accélérer les processus de développement et de production de nouveaux produits et technologies. À la fin de l’année 2024, l’entreprise comptait 305 brevets nouvellement délivrés, portant le total cumulé à 1 109. Des innovations telles que la technologie de cœur en céramique et la solution technologique VPU (Vaping Processing Unit) continuent de positionner GEEKVAPE à l’avant-garde de l’industrie. Les produits de l’entreprise ont été récompensés par des prix internationaux prestigieux, notamment le Vapouround Award et le Vaping360 Award.

Parallèlement, GEEKVAPE a mis en place un système de gestion de la qualité complet couvrant l’ensemble du cycle, de la conception à la production. Grâce à des évaluations multidimensionnelles des performances en matière de sécurité, l’entreprise propose des produits alliant haute fiabilité, durabilité et excellente expérience utilisateur. Ses filiales en propriété exclusive, Guangdong QISITECH Co., Ltd. et Zhuhai QISITECH Co., Ltd., ont toutes deux obtenu la certification ISO 9001 pour leur système de management de la qualité.

Approche centrée sur l’humain pour une synergie des talents

GEEKVAPE reste fermement engagé en faveur du bien-être de ses collaborateurs, en promouvant un environnement de travail sûr, sain, équitable et inclusif. En renforçant ses dispositifs de protection des droits des employés et en mettant en œuvre des mécanismes de développement des talents à plusieurs niveaux, l’entreprise favorise une croissance collaborative des individus, de l’organisation et de l’industrie dans son ensemble.

En 2024, les formations internes ont totalisé 76 816 participations, pour un volume global de 14 100 heures de formation. Par ailleurs, GEEKVAPE a lancé divers programmes de bien-être et initiatives d’accompagnement, visant à créer un environnement de travail fondé sur l’épanouissement professionnel et le bien-être personnel. En matière de santé et sécurité au travail, Zhuhai QISITECH Co., Ltd. a obtenu en 2024 la certification ISO 45001 et organisé six exercices de simulation portant sur des risques tels que les accidents de la route, les incidents liés à la machinerie et les incendies, réunissant au total 4 786 participations.

Développement vert et bas carbone pour une planète durable

GEEKVAPE s’engage à intégrer les principes du développement durable dans l’ensemble de ses activités. En 2024, l’entreprise a publié son tout premier Rapport d’Action pour la Neutralité Carbone et a officiellement rejoint l’initiative Science Based Targets (SBTi), s’engageant à « atteindre la neutralité carbone opérationnelle d’ici 2035 et la neutralité carbone sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050 ».

Zhuhai QISITECH Co., Ltd. a obtenu la certification ISO 14001 relative au système de management environnemental. Le parc industriel de l’entreprise à Zhuhai a mis en place un système photovoltaïque réparti d’une capacité installée totale de 1 420 kW, atteint un taux de réutilisation de l’eau de 95,5 %, et est devenu le premier site de l’industrie du vapotage à obtenir la certification LEED Platine pour les bâtiments écologiques.

Dans le même temps, l’entreprise a adopté des principes d’éco-conception et d’économie circulaire, lançant deux produits qui ont été récompensés par le prix iF Design Award.

Responsabilité et prospérité inclusive pour un écosystème résilient

GEEKVAPE s’engage activement à bâtir un écosystème résilient et durable. L’entreprise a publié son Code de conduite pour la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, exigeant de ses fournisseurs qu’ils soutiennent et respectent ses dispositions. À la fin de l’année 2024, l’ensemble des fournisseurs qualifiés de GEEKVAPE avaient officiellement adhéré à ce code. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, GEEKVAPE a également défini sa Politique de contribution sociale. En parallèle, l’entreprise a lancé en 2024 l’équipe de bénévoles « Project V » et organisé cinq activités autour de la protection de l’environnement.

Par ailleurs, GEEKVAPE a versé en 2024 un don de 1,6 million de RMB à la Croix-Rouge de Chine – branches du Gansu et de Zhuhai – afin de soutenir des projets locaux de contribution sociale, d’aide humanitaire et de revitalisation rurale. En janvier 2025, l’entreprise a de nouveau démontré son engagement en faisant un don de 1,5 million de RMB à la Croix-Rouge de la région autonome du Xizang, destiné à soutenir les secours d’urgence et la reconstruction à moyen et long terme après le séisme de magnitude 6,8 survenu dans le district de Dingri, ville de Shigatsé. Le Rapport souligne la volonté inébranlable de GEEKVAPE de respecter ses principes en matière de durabilité, en transformant ses engagements en actions concrètes grâce à une exécution déterminée. L’entreprise poursuivra sa collaboration avec ses partenaires à l’échelle mondiale pour intensifier ses efforts dans les domaines clés, et ainsi promouvoir un monde plus vert, inclusif et prospère.

Lien vers le Rapport de Développement Durable GEEKVAPE 2024 :

https://www.geekvape.com/sustainability/#report