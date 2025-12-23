Lorsque l’on souhaite investir en vue de préparer sa retraite ou transmettre un capital, deux solutions s’imposent souvent :...
Le shopping éco-responsable, c’est LA tendance
Les Romands sont nombreux à apprécier des vacances à bord d’un de ces grands bateaux qui sillonnent les mers...
On y achète des barres chocolatées, des boissons, on peut même y retirer de l’argent : les distributeurs automatiques...
« La Ruche qui dit Oui ! » met aujourd’hui en relation directe consommateurs et agriculteurs via son site...
La géolocalisation est une technologie qui permet de nous positionner sur un plan en temps réel. Utilisée par quasiment toutes...
Le jour de son anniversaire, on reçoit des cadeaux de ses proches. Mais en se creusant la tête, on...
Un carrelage qui tue les bactéries, des vitres qui se nettoient toutes seules ou encore des tissus anti-tâches. Ce...
L’eau de javel est un produit couramment utilisé dans les foyers et les établissements publics pour ses propriétés désinfectantes....
Elsa Clairon nous propose une petite réflexion autour du nom d’une voiture d’enfant : le landau.
L’automne est une saison de transition qui apporte son lot de changements météorologiques, nécessitant une préparation adéquate de votre...
Vols low cost, séjours à prix cassés : jusqu’où peut aller la chasse aux bonnes affaires ? 00:00 Billets...
Les fumigènes sont des sources de fumée colorée, qui créent un spectacle visuel lors des évènements sportifs. Ils sont...
Des agriculteurs ont décidé de créer leur supermarché. Dans les rayons, ils vendent leurs propres productions et ambitionnent même...
Un four encrassé peut non seulement altérer le goût de vos plats, mais aussi représenter un danger potentiel en...
En fouillant les poubelles des supermarchés il trouve de quoi ouvrir une épicerie
J’ai décidé de disparaître d’Internet.
Lorsqu’on achète un vélo, même d’occasion, mieux vaut ne pas oublier de se procurer un cadenas digne de ce...
Dans le vaste univers du shopping en ligne, où une multitude de sites et de promotions rivalisent pour attirer...
Quelques mensonges sur les taux de CO2 épinglés …
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site