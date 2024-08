Documentaire



À Champagne-sur-Oise, le premier vide-grenier de la saison attire vendeurs et acheteurs dès l’aube. Des familles comme les Cochar vendent vêtements et jouets pour financer leurs vacances, tandis que des passionnés cherchent les meilleures affaires. Entre stratégies de vente et négociations, chacun espère transformer ses trésors cachés en bénéfices, créant une ambiance animée et conviviale.