Claire Doutriaux nous raconte d’où vient le tancarville qui désigne un étendoir à linge.
Autrice : Claire Doutriaux
Réalisatrice : Anne-Sophie Raimond
Le geste est devenu presque machinal pour des millions de Français. En passant devant un bureau de tabac ou...
La période de finalisation d’un travail académique, qui s’accompagne de multiples révisions et d’échéances serrées, représente souvent un moment...
L’éclat d’une célébration se mesure souvent à l’intensité des souvenirs qu’elle laisse dans l’esprit des convives. Qu’il s’agisse de...
Les sportifs amateurs les ont adoptés : les montres et bracelets connectés font désormais partie de leur quotidien. Ces...
Le marché des voitures électriques est en plein développement en Suisse. Plus de 10% des nouvelles voitures immatriculées en...
La préparation de Noël est en cours pour la famille de Chloé et Jimmy dans un village du Gard,...
Donner, troquer, héberger, cuisiner, produire, partager… Dans une France frappée par la crise, certains réinventent le quotidien sans argent....
Aimeriez-vous avoir un panneau publicitaire dans votre jardin ? Les 79% de Français qui estiment que la pub est...
La question de la fréquence de nettoyage des draps est une préoccupation commune dans de nombreux foyers. En effet,...
L’achat d’un véhicule utilitaire est bénéfique pour les personnes dont l’utilisation du véhicule est fréquente et régulière. Il est...
« C’est qui le patron ? », un logo qui en dit long sur une révolution en cours dans...
Le succès des cahiers de vacances ne se dément pas, mais sont-ils réellement profitables aux élèves ?
Dans cette enquête, Loï et Sébastien, agents de la concurrence, dévoilent une société trompeuse qui se fait passer pour...
Lorsqu’un décès survient, choisir une entreprise de pompes funèbres est une étape essentielle, mais souvent difficile. Face à l’urgence...
Aujourd’hui, alors que les 3/4 des Français ont un smartphone, il est devenu quasiment impossible d’y échapper ! La...
Notre bon vieux carnet de chèques, est-il vraiment le moyen de paiement ultra-sécurisé que nous vantent nos banques ?
Nous passons plus d’un tiers de notre vie au fond de notre lit (soit 24 ans). Mais pour Vanessa,...
Les adeptes de l’économie, spécialistes des astuces pour réduire les dépenses en magasin ou en ligne, connaissent toutes les...
Un bouquet peut dire beaucoup. Parfois même plus que des mots. On ne s’y attend pas vraiment. Surtout dans...
Lunettes à 45 €, montures design, verres traités : peut-on s’équiper sans se ruiner ? Verres correcteurs, montures design,...
