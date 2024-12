Article

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes nombreux à rechercher des bonnes affaires pour gâter nos proches à moindre coût, ou tout simplement nous faire plaisir. Si l’histoire du Black Friday a commencé en dehors de nos frontières, l’événement connaît depuis quelques années un grand succès en France : il permet en effet aux consommateurs de trouver une grande variété d’articles à prix réduit.

Vous vous demandez d’où vient le Black Friday ? Poursuivez votre lecture pour découvrir l’histoire de cet événement populaire, savoir quand le Black Friday aura lieu cette année et connaître les pièges les plus courants.

Le Black Friday, c’est quoi ?

Le Black Friday, un rendez-vous incontournable avant les fêtes

Savez-vous ce qu’est le Black Friday exactement ? Il s’agit d’un événement commercial auquel participent de nombreuses enseignes à la fin du mois de novembre.

Lors de cette journée, elles proposent des réductions sur un large éventail d’articles, des vêtements aux produits high-tech en passant par les articles de maison, les cosmétiques ou encore les jouets. Pour de nombreux consommateurs, le début du Black Friday marque le coup d’envoi des achats de Noël.

La signification de l’expression « Black Friday »

Bien que ce terme soit devenu courant, tout le monde ne sait pas ce que veut dire « Black Friday » en français. Voici l’essentiel à savoir concernant l’origine du nom « Black Friday » : Friday signifie tout simplement vendredi, qui est le jour où se déroule cet événement chaque année.

Quant au terme « Black » (noir), il revêt deux significations. Dans les années 1960, il désignait le lendemain de Thanksgiving à Philadelphie, lorsque les habitants se massaient dans les magasins de la ville pour faire leurs achats : cela rendait les rues noires de monde et compliquait le travail des policiers, qui auraient donc inventé le nom « Black Friday ».

Le mot « Black » serait aussi associé à une habitude comptable des commerçants, dont certains utilisaient de l’encre rouge pour noter leurs pertes et de l’encre noire pour leurs profits – d’où le terme de « vendredi noir » pour désigner cette journée particulièrement lucrative.

Quelle est l’origine du Black Friday ?

Le Black Friday, un phénomène originaire des États-Unis

C’est donc aux États-Unis que commence l’histoire du Black Friday. À partir des années 1970, les commerçants ont commencé à capitaliser sur ce fameux « vendredi noir » et sur la forte affluence dans les magasins, synonyme de ventes record.

Le phénomène s’est ensuite amplifié au cours des décennies suivantes, avec des réductions agressives conçues pour attirer un maximum de clients.

L’arrivée en France du Black Friday

Si l’origine historique du Black Friday remonte aux années 1960 à Philadelphie, il n’est apparu dans l’Hexagone qu’au début des années 2010.

Après un démarrage timide où il se limitait au commerce en ligne, le Black Friday a connu une montée en puissance grâce à son adoption par de nombreuses enseignes dans des secteurs tels que l’habillement, la grande distribution et l’électronique.

Depuis 2017, le Black Friday s’est fait une place de choix dans notre paysage commercial : une étude menée par le panéliste Kantar Worldpanel nous apprend que le chiffre d’affaires généré lors du Black Friday 2022 s’élevait à 398 millions d’euros en France, soit une hausse de 22 % en cinq ans.

Quand aura lieu le Black Friday cette année ?

La date du Black Friday en France et à l’étranger

« Le Black Friday, c’est quand en France ? » Si vous vous posez cette question, sachez que comme partout ailleurs, il a officiellement lieu le quatrième vendredi du mois de novembre, soit le 29 novembre 2024, le 28 novembre 2025, le 27 novembre 2026, etc.

Le Black Friday, plus qu’une unique journée de promotions

Combien de temps dure-t-il, c’est jusqu’à quand le Black Friday ?

Depuis quelques années, il n’est pas rare que le Black Friday dure plus d’une seule journée dans les magasins et sur les sites marchands. Il peut s’étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d’où l’apparition d’offres intitulées « Black Days », « Black Week », et parfois même « Black November ».

Par ailleurs, le Cyber Monday commence juste après le dernier week-end de novembre, c’est-à-dire quand le Black Friday se termine ; cela permet aux consommateurs de profiter plus longuement des offres en cours, et aux commerçants de prolonger cette opportunité économique.

Black Friday : entre remises avantageuses et fausses bonnes affaires

Des offres intéressantes…

Pour les consommateurs, le Black Friday, les soldes et les diverses réductions proposées par les marques tout au long de l’année sont autant d’opportunités de faire des économies. D’après une étude menée par l’association CLCV lors du Black Friday 2022, la réduction moyenne appliquée aux articles s’élevait à 17 %.

Les remises peuvent donc être plus ou moins importantes, et varient considérablement selon les produits. L’habillement, les cosmétiques, l’électronique et l’électroménager font souvent partie des catégories offrant les promotions les plus intéressantes.

… Et des pièges à éviter

Dans un contexte de pouvoir d’achat sous pression, de nombreux Français cherchent à faire des économies.

Mais l’événement est-il toujours synonyme de bonnes affaires ? Le « piège » le plus courant réside dans l’augmentation artificielle du prix de référence des produits remisés pour donner l’illusion d’une réduction importante. Pour repérer ces offres en trompe-l’œil, n’hésitez pas à noter en amont le prix habituel des articles qui vous intéressent afin d’avoir un élément de comparaison quand les promotions du Black Friday commencent.

Attention également aux mentions alléchantes du type « quantités limitées » et « dernière chance », parfois mensongères et destinées à créer un sentiment d’urgence chez les consommateurs. Autre piège : les faux sites Internet, qui profitent notamment de l’engouement autour du Black Friday pour escroquer des clients parfois moins vigilants qu’à l’ordinaire.

Conclusion

Vous savez maintenant d’où vient le Black Friday : fixé au quatrième vendredi de novembre, ce jour d’offres promotionnelles est né aux États-Unis avant d’être progressivement adopté à travers le monde. Si le début de l’histoire du Black Friday remonte aux années 1960, ce phénomène commercial n’a commencé à se démocratiser en France qu’il y a une dizaine d’années, jusqu’à devenir un événement incontournable pour de nombreux consommateurs.

Mais pour faire de bonnes affaires, la vigilance est de mise : comme pour les soldes et autres offres spéciales, quelques pièges peuvent se glisser parmi l’éventail proposé. Les conseils clés ? Fuir les sites douteux et analyser les prix en amont, afin d’être parfaitement préparé quand aura lieu le prochain Black Friday – et ainsi faire de vraies bonnes affaires.