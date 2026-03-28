Pour la génération Z, le smartphone n’est pas un simple outil, mais une extension naturelle de l’identité sociale et...
La collecte et la filtration de l’eau de pluie sont des pratiques de plus en plus populaires, non seulement...
Organiser sa succession: le règlement européen
Les industriels ont l’habitude de détruire leurs produits, mais une association fondée en 2008 a changé la donne. Partant...
Face à la perte d’un proche, le temps semble se figer, pourtant l’horloge administrative s’accélère instantanément. Gérer l’urgence tout...
8 français sur 10 achètent chaque année de nouvelles décorations de Noël. Mais qui se cache derrière le business...
Téléphone, télévision, lave-linge… on a tous été confrontés un jour à une panne. Et entre le coût de la...
Fini le tourisme de masse, aujourd’hui ce qui se vend le mieux en terme de vacances, c’est le haut...
L’obtention du permis de conduire est un parcours du combattant pour de nombreux candidats. Entre l’auto-école et l’examen, il...
Claire Doutriaux nous raconte qu’il est plus facile de préparer une randonnée à vélo en France qu’en Allemagne grâce...
Chaque année, les nouveaux modèles de voitures électriques sont toujours plus autonomes et plus performants. Alors que les villes...
Pour beaucoup d’entre nous, le repassage est une corvée. Les Français y consacrent en moyenne deux heures par semaine....
Les vidéos de déballage, ou « unboxing videos » captent l’excitation palpable qui accompagne chaque instant privilégié où l’on explore un...
Les factures d’électricité, c’est la hantise pour tout le monde. Il existe aujourd’hui des appareils électroménagers basse-consommation mais pour...
Les generateur solaires représentent un segment croissant des solutions d’énergie renouvelable, fournissant une source d’énergie propre et portable. Ils...
Une équipe de d’A Bon Entendeur a décidé de tester le fonctionnement et la fiabilité des plateformes de notation...
Une tendance marquante se dessine avec l’essor fulgurant des enseignes à prix ultra-cassés. En l’espace de quelques années seulement,...
Les nuisances sonores peuvent nous gâcher la vie. Il suffit qu’un voisin se mette à bricoler tous les jours,...
Aujourd’hui, qu’il s’agisse d’un acteur public ou privé, la conservation des données représente un enjeu stratégique majeur. Factures, contrats,...
Choisir une résidence sénior est une étape non négligeable pour garantir le confort et le bien-être d’une personne âgée....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site