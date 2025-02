Article

Iron TV Pro est une application IPTV offrant un accès à une vaste sélection de chaînes et de contenus en streaming. Ce guide vous accompagnera dans l’installation et la configuration d’Iron TV Pro sur divers appareils, notamment les smartphones Android, les box Android, les téléviseurs intelligents et les appareils Amazon Fire Stick.

Installation sur Smartphones et Box Android

Téléchargement de l’application : Accédez au Google Play Store et recherchez « Iron TV Pro ». Téléchargez et installez l’application. Installation via fichier APK : Si l’application n’est pas disponible sur le Play Store de votre région, téléchargez le fichier APK depuis le site officiel d’Iron TV Pro. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur web, accédez au site officiel et téléchargez le fichier APK. Ensuite, allez dans « Téléchargements », ouvrez le fichier APK et suivez les instructions d’installation. Si une notification de sécurité apparaît, autorisez l’installation à partir de sources inconnues dans les paramètres de votre appareil. Configuration de l’application : Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application Iron TV Pro. Saisissez le code d’abonnement fourni lors de votre souscription, puis appuyez sur « Submit » pour valider.

Installation sur Téléviseurs Android et Amazon Fire Stick

Préparation de l’appareil : Assurez-vous que votre téléviseur ou Fire Stick est connecté à Internet. Sur votre appareil, accédez aux « Paramètres », puis à « Sécurité et restrictions », et activez l’installation à partir de sources inconnues. Installation de l’application Downloader : Sur votre appareil, ouvrez le Google Play Store ou l’App Store d’Amazon et recherchez l’application « Downloader by AFTVnews ». Téléchargez et installez cette application. Téléchargement d’Iron TV Pro : Ouvrez l’application Downloader. Dans le champ URL, entrez le code « 347824 » pour accéder directement au téléchargement de l’application Iron TV Pro. Appuyez sur « Go » pour lancer le téléchargement. Installation de l’application : Une fois le téléchargement terminé, une invite d’installation apparaîtra. Cliquez sur « Installer ». Après l’installation, ouvrez l’application Iron TV Pro. Saisissez votre code d’abonnement et appuyez sur « Submit » pour commencer à utiliser le service.

Installation sur Smart TV (Samsung/LG)

Utilisation d’IPTV Smarters Pro : Sur votre Smart TV, accédez à la boutique d’applications et téléchargez « IPTV Smarters Pro ». Configuration de l’application : Ouvrez IPTV Smarters Pro et sélectionnez « Ajouter un utilisateur ». Choisissez « Charger votre liste de lecture ou un fichier/URL ». Entrez les informations suivantes : Nom : Iron TV

: Iron TV URL de la liste de lecture : [URL fournie lors de votre abonnement]

: [URL fournie lors de votre abonnement] Nom d’utilisateur et mot de passe : [Fournis lors de votre abonnement] Connexion : Après avoir saisi les informations, cliquez sur « Ajouter un utilisateur » puis sur « Connexion » pour accéder aux chaînes et contenus disponibles.

Pour installer Iron TV Pro sur un iPhone, il est recommandé d’utiliser une application tierce compatible avec les services IPTV, telle que GSE Smart IPTV ou IPTV Smarters Player. Après avoir téléchargé l’une de ces applications depuis l’App Store, ouvrez-la et sélectionnez l’option pour ajouter une nouvelle liste de lecture ou un nouveau fichier/URL. Saisissez les informations de votre abonnement Iron TV Pro, y compris l’URL de la liste de lecture, le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis lors de votre souscription. Enregistrez les paramètres, puis accédez aux chaînes et contenus disponibles via l’application. Cette méthode vous permettra de profiter des services d’Iron TV Pro sur votre appareil iOS.

Conseils supplémentaires

Mises à jour : Vérifiez régulièrement les mises à jour de l’application pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations.

: Vérifiez régulièrement les mises à jour de l’application pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations. Support technique : En cas de difficultés, consultez le site officiel d’Iron TV Pro ou contactez leur service client pour obtenir de l’aide.

En suivant ces étapes, vous pourrez installer et configurer Iron TV Pro sur vos appareils, vous offrant ainsi un accès illimité à une multitude de contenus en streaming.