Documentaire

Énergie, courses, voiture : jusqu’où faut-il aller pour sauver son pouvoir d’achat ? Perte de revenus réels, charges fixes qui explosent, fiscalité croissante, hausse du coût de l’énergie : pour de nombreux Français, le budget devient un champ de bataille quotidien. Ce documentaire explore les stratégies concrètes mises en place pour préserver ce qu’il reste de pouvoir d’achat. Entre astuces de consommation, arbitrages douloureux et solutions parfois risquées, chacun tente de s’adapter dans une économie de plus en plus tendue.

Du changement de fournisseur d’électricité aux voitures électriques d’occasion, en passant par les achats transfrontaliers ou les abonnements reconfigurés, l’enquête révèle les leviers d’action disponibles… mais aussi leurs limites. Une immersion au cœur d’un enjeu central pour les ménages français, entre survie économique et réinvention contrainte.