Le marché des objets reconditionnés est en plein essor. Remis à neuf par des professionnels, des appareils téléphoniques, des voitures ou même des engins de construction ont ainsi droit à une seconde vie.
Les avantages écologiques du reconditionnement sont indéniables. Ce mode de consommation qui connaît un essor depuis quelques années s’inscrit dans le cadre du principe de l’économie circulaire, qui consiste à réduire l’empreinte carbone d’un produit en l’utilisant le plus longtemps possible. Il permet aussi d’éviter au maximum le gaspillage des ressources non renouvelables, comme les métaux et les terres rares nécessaires à la fabrication des objets numériques. D’ici quelques années, il ne sera par ailleurs plus possible de vendre des véhicules neufs à essence ou diesel dans l’Union européenne. Les grands groupes industriels n’ont donc pas d’autre choix que de se diriger vers une économie différente.