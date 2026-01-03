Elle ne vous quitte pas en vacances et on la retrouve sur le sable tous les étés : la serviette de plage.
Pour se sécher, pour bronzer à l’abri des grains de sable ou des galets, la serviette est notre meilleur allié pour une journée bronzette. Plus que pratique aujourd’hui elle doit être tendance, confortable, astucieuse et surtout de qualité.
De la simple serviette éponge, au drap de bain ethnique, en passant par une serviette pneumatique révolutionnaire, vous saurez tout sur cet indispensable de la plage !
Un documentaire de Bérénice Gabriel