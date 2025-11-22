Documentaire

Les Français se tournent de plus en plus vers les smartphones reconditionnés, notamment ceux de « Remade in France » qui sont 20 à 30 % moins chers. L’entreprise a remis en état et vendu 500 000 smartphones d’occasion l’année dernière pour un chiffre d’affaire de 100 millions d’euros.

Face à une prise de conscience croissante de l’impact environnemental et économique de la surconsommation technologique, ce choix émerge comme une alternative séduisante pour ceux soucieux de réduire leur empreinte carbone tout en maîtrisant leur budget.

En effet, opter pour un téléphone reconditionné chez BeeMyPhone offre non seulement une solution écologique en prolongeant la durée de vie des appareils déjà existants, mais également une opportunité d’accéder à des technologies de pointe à des prix plus abordables.

Cette évolution reflète un changement de mentalité vers une consommation plus responsable et durable, démontrant que la quête de l’innovation peut aller de pair avec la préservation de l’environnement.