L’EcoFlow DELTA Pro 3 est un bloc de la batterie solaire puissante et polyvalente. Pour les utilisateurs novices, il existe quelques conseils d’utilisation clés qui vous aideront à en tirer le meilleur parti. Vous trouverez ci-dessous 4 conseils d’utilisation pour les novices, qui vous aideront à démarrer rapidement et à tirer le meilleur parti de cet appareil.

Mise en marche et réglages de base

Lorsque vous recevez votre EcoFlow DELTA Pro 3, la première chose à faire est de l’allumer. Trouvez le bouton d’alimentation sur le côté ou à l’avant de l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que l’écran s’allume, ce qui signifie que l’appareil a été correctement mis en marche.

Après avoir allumé l’appareil, l’écran affiche des informations de base telles que le niveau actuel de la batterie et la puissance de sortie. À ce moment-là, vous pouvez entrer dans le menu des paramètres pour effectuer certains réglages de base, tels que le réglage de la luminosité de l’écran.

En fonction de l’utilisation de l’environnement de l’intensité lumineuse, réglez la luminosité de l’écran au degré approprié, non seulement pour assurer une vision claire des informations, mais aussi pour économiser de l’énergie.

Sortie d’énergie efficace

Connaissance et sélection de l’interface de sortie

L’EcoFlow DELTA Pro 3 est équipé d’une variété d’interfaces de sortie pour répondre aux besoins en énergie des différents appareils.

Il existe des interfaces de sortie CA communes, qui peuvent être utilisées pour alimenter des appareils domestiques tels que des ordinateurs portables et des téléviseurs, et des interfaces de sortie CC, qui conviennent pour charger des appareils mobiles tels que des téléphones portables et des tablettes PC.

Lors de l’utilisation, choisissez l’interface de sortie appropriée en fonction de la puissance des appareils connectés et du type d’interface. Par exemple, pour les appareils de grande puissance, l’interface de sortie CA doit être utilisée en priorité pour garantir une alimentation électrique stable.

Distribution et contrôle de la puissance

Avec une puissance de sortie de 4 000 W, cet appareil est capable d’alimenter presque tous les appareils ménagers.

Toutefois, dans le cadre d’une utilisation réelle, il convient de prêter attention à la distribution et au contrôle de l’alimentation. Si plusieurs appareils sont branchés en même temps, assurez-vous que la puissance totale ne dépasse pas la puissance de sortie nominale de l’appareil, sinon l’appareil risque d’être surchargé pour le protéger d’une utilisation normale.

Vous pouvez contrôler la puissance de sortie en temps réel grâce à l’affichage de la puissance sur l’écran de l’appareil, et ajuster raisonnablement le nombre d’appareils utilisés et la puissance.

Extension et utilisation de la capacité

La capacité extensible de l’EcoFlow DELTA Pro 3 est un point fort, allant de 4 kWh à 12 kWh, ce qui permet de répondre à différents besoins en énergie. Si vous avez besoin d’une plus grande autonomie, vous pouvez augmenter la capacité en ajoutant des modules de batterie supplémentaires.

Lorsque vous augmentez la capacité, suivez les instructions du manuel de l’appareil pour vous assurer que le module de batterie est correctement et solidement connecté. Après avoir augmenté la capacité, vous pouvez clairement voir le changement de la capacité totale sur l’écran de l’appareil, et vous pouvez raisonnablement planifier l’utilisation de l’électricité en fonction de la consommation réelle, afin de vous assurer qu’il y a suffisamment d’énergie dans les moments critiques.

Bruit de fonctionnement et entretien

L’EcoFlow DELTA Pro 3 est extrêmement silencieux en fonctionnement, avec seulement 30 dB (moins de 2 000 W), et ne vous gênera pas dans votre vie ou votre travail. Cependant, il convient de veiller à l’entretien de l’appareil lors de son utilisation quotidienne afin d’assurer son fonctionnement normal.

Nettoyez régulièrement la poussière et les débris de la surface de l’appareil et gardez les orifices d’aération ouverts pour éviter que l’accumulation de poussière n’affecte l’effet de refroidissement.

Par ailleurs, ne placez pas l’appareil dans un endroit humide, chaud ou exposé à la lumière directe du soleil afin d’éviter d’endommager les composants internes de l’appareil.

En résumé

En maîtrisant les 4 conseils d’utilisation ci-dessus, les utilisateurs novices peuvent mieux utiliser l’EcoFlow DELTA Pro 3, tirer pleinement parti de ses avantages puissants et polyvalents, et assurer une protection fiable de l’alimentation pour la vie et le travail.