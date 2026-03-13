Fini le tourisme de masse, aujourd’hui ce qui se vend le mieux en terme de vacances, c’est le haut de gamme. Et ce qui cartonne tout particulièrement, ce sont les ventes privées en ligne. « Voyage privé », « Ventes privées voyage », « Mytravelchic », depuis cinq ans, ces sites Internet ont envahi la toile. Leur promesse : vous proposer des vacances de prestige à prix cassé ! -20%, -50% voire -70%, les promotions annoncées sont vertigineuses. Comment ces sites arrivent-ils à obtenir de telles offres à de tels prix ? Et est-ce toujours vraiment du luxe ?

Un documentaire de Elisa Helain