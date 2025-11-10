C’est un robot culinaire tout en un, qui révolutionne la cuisine : Il peut peser, mélanger, émincer, moudre, pétrir, mixer, cuire à la vapeur, bref, il fait tout tout seul! Malgré son prix très élevé, près de 1200 euros, le thermomix s’est vendu à 250 000 exemplaires en France l’an dernier, alors qu’il est impossible de le trouver en magasin ou sur internet…