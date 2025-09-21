Documentaire

C’est une conséquence de notre mode de consommation frénétique. Un Français produit environ 600 kilos de déchets par an, soit presque deux fois plus qu’il y a dix ans. Il y a donc des habitudes à changer.

Des familles ont décidé de relever le défi : diminuer drastiquement leur quantité de déchets produits au sein de la maison. Faire ses courses avec des bocaux en verre pour éviter les emballages, acheter exclusivement des vêtements d’occasion, réparer son électroménager pour ne pas le remplacer… Vont-elles tenir le choc ? Comment vont-elles réussir à appliquer ce principe du « zéro déchet » lors d’événements familiaux par exemple ? Quelles solutions sont à leur disposition pour vraiment y arriver ?